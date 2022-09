Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni așteapta sa ii aduca un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a. Ca sa intre in cladirea Parlamentului, unde a fost depus aseara sicriul fostei suverane, oamenii au nevoie de foarte multa rabdare, intrucat cozile sunt kilometrice.

- Zeci de mii de scotieni au condus-o pe ultimul drum pe regina Elisabeta a II-a. Oamenii au stat de luni seara la o coada lunga de mai bine de un kilometru pentru a ajunge la sicriul suveranei, depus in Catedrala St. Giles din Edinburgh.

- O sursa apropiata a casei regale a declarat ca Ducele de York și fosta sa soție vor avea grija de cainii reginei Elisabeta a II-a. Sarah, fosta soție a ducelui, s-a apropiat de regina, avand ca o pasiune comuna, iubirea pentru caini și cai.

- Sicriul reginei Elisabeta a II-a va fi mutat luni dupa-amiaza de la Palatul Holyroodhouse la Catedrala St. Giles, dupa o ceremonie condusa de regele Charles al III-lea. Sicriul va ramane in catedrala pana marți, unde poate fi vazut de oamenii care vor sa-i aduca un ultim omagiu monarhului, transmite…

- O sosie a reginei Elisabeta a II-a a declarat ca renunta la slujba dupa 34 de ani ''din respect'', in urma decesului monarhului, dar isi va pastra in continuare tinutele in memoria unei femei pe care o simteai ''parte din familie'', relateaza sambata PA Media/dpa. Fii la curent cu cele mai noi…

- Odata cu urcarea pe tron a soțului ei, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, joi, Camilla a devenit Regina Consoarta și va avea un rol mai proeminent alaturi de Regele Charles al III-lea. Totuși, mult timp, ea a fost o figura controversata in Marea Britanie, iar unii oameni nu au reușit sa o ierte…

- Regele Charles al III-lea și regina consoarta, Camilla, au sosit vineri dupa-amiaza la Palatul Buckingham, unde au fost intampinați de o mulțime impresionanta. Ei s-au oprit sa dea mana cu oamenii și sa le mulțumeasca pentru omagiul adus Elisabetei a II-a. Momentul zilei a fost oferit de o femeie care…

- Toata planeta și-a exprimat condoleanțe pentru regina Elisabeta a II a Marii Britanii. Luminile s-au stins simbolic la turnul Eiffel, iar steagul a coborat in berna pe aproape intreaga planeta: Uniunea Europeana, Marea Britanie, Australia, SUA, au aratat tristețea pentru regina, a