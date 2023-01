Cămilă surprinsă în curtea unui hotel din Cluj-Napoca Zapada nu a impiedicat o camila sa ia pranzul in curtea unui hotel din Cluj- Napoca. Deși obișnuit cu deșertul, mamiferul nu s-a aratat deloc deranjat de zapada. Camila a fost surprinsa in curtea unui hotel, in timp ce manca liniștita un tufiș. Animalul se afla langa cateva mașini parcate, iar la un moment dat, un autoturism a circulat chiar prin spatele sau, insa camila nu parea deloc speriata de aglomerație. Intreg momentul a fost surprins de localnici și incarcat pe rețelele de socializare. Imaginile au devenit virale pe TikTok. Camila face parte dintr-un parc zoologic și se afla in siguranța.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

