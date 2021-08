Stiri pe aceeasi tema

- Finala turneului de tenis WTA 1000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 1.835.490 de dolari, se va juca duminica, de la ora 19.00, intre cehoaica Karolina Pliskova, cap de serie 4, si italianca Camila Giorgi. In semifinalele de sambata, Pliskova, nr. 6 mondial, a invins-o pe Arina Sabalenka (Belarus),…

- Camila Giorgi (Italia - 71 WTA) s-a calificat în finala turneului de categorie "WTA 1000" de la Montreal.Sportiva din Italia a învins-o, scor 6-3, 3-6, 6-1, pe Jessica Pegula (SUA - 30 WTA), dupa doua ore și 10 minute de joc.Grație parcursului de la Montreal, Giorgi și-a…

- Karolina Pliskova (Cehia - 6 WTA, favorita 3) s-a calificat sâmbata în finala turneului de categorie "WTA 1000" de la Montreal.Sportiva din Cehia a trecut, scor 6-3, 6-4 de Aryna Sabalenka (Belarus - 3 WTA și principala favorita), dupa o ora și 22 de minute de joc.Grație…

- Arina Sabalenka (Belaurs), favorita 1, si Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie 4, se vor infrunta sambata in semifinalele turneului de tenis WTA 1000 de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale de 1.835.490 de dolari. Vineri, in semifinale, Sabalenka (3 WTA) a eliminat-o pe conationala…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, detinatoarea trofeului (cucerit in 2019), a fost eliminata in optimile turneului de tenis de la Montreal (Canada). Competitia este de categoria WTA 1.000 si este dotata cu premii totale de 1.835.490 de dolari. Bianca a fost invinsa in trei seturi,…

- Sportiva ucraineana Elina Svitolina s-a calificat in semifinalele concursului feminin de tenis de la Jocurile Olimpice, potrivit news.ro. Svitolina, locul 6 WTA si cap de serie 4, a invins-o pe Camila Giorgi (Italia), locul 61 WTA, scor 6-4, 6-4. In semifinale, ea va evolua cu invingatoarea…

- Turneul feminin de tenis (tabloul de simplu) de la Jocurile Olimpice a ramas luni fara trei dintre favoritele importante, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Petra Kvitova parasind întrecerea de la Tokyo. Sabalenka (favorita 3) a cedat în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 7-6(3), în…

- Belgia și Cehia s-au calificat in sferturi la Euro. Belgienii au caștigat cu Portugalia, 1-0 dupa un super gol reușit de Thorgan Hazard și va intalni Italia in sferturi. Cehia a furnizat surpriza la Euro și a invins cu 2-0 Olanda.