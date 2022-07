Stiri pe aceeasi tema

- Cameron Diaz revine in atentia publicului, dupa ce anuntase in urma cu cativa ani ca se retrage din lumea filmului, pentru a juca intr o noua pelicula, intitulata Back in Action, alaturi de Jamie Foxx, informeaza BBC.Actorul si muzicianul american a facut anuntul intr o postare pe retelele sociale,…

- Cameron Diaz revine in atentia publicului, dupa ce anuntase in urma cu cativa ani ca se retrage din lumea filmului, pentru a juca intr-o noua pelicula, intitulata "Back in Action", alaturi de Jamie Foxx, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa o pauza de aproximativ opt ani, Cameron Diaz revine in actorie, intr-un nou film. Anunțul a fost facut pe Twitter de Jamie Foxx, actorul care ii va fi coleg de platou in filmul de acțiune-comedie „Back In Action”, ce va fi disponibil peste ceva vreme pe Netflix.„Cameron Diaz și eu vom fi din nou…

- Lumea filmului este in doliu! Un mare actor s-a stins din viața, dupa ce s-a luptat cu o boala grea. Timp de patru ani a incercat sa se vindecere, dar toate eforturile au fost in zadar. A murit chiar acasa, inconjurat de intreaga familie.

- Dupa o pauza de doi ani se redeschide principalul festival de muzica clasica in aer liber, "DescOPERA". Satul Butuceni de la Orheiul Vechi va gazdui si de aceasta data evenimentul, iar organizatorii promit o atmosfera speciala incepand cu 17 iunie.

- „Lumea se confrunta cu vremuri grele, marcate la inceput de furtuna intempestiva a pandemiei, iar apoi de un razboi care afecteaza pacea si dezvoltarea globala. Nu este intamplator ca razboiul revine in Europa, intr-un moment in care generatia care l-a trait in secolul trecut dispare", a explicat papa…

- In urma cu doi ani, pandemia de coronavirus a dat peste cap intreaga omenire. Industria auto a avut, la randul ei, de suferit, inclusiv Saloanele Auto unde marii producatori din industria iși prezentau cele mai noi modele sau concepte. Salonul Auto de la Geneva, unul dintre cele mai importante evenimente…

- Regizoarea Yamina Bachir, cunoscuta pentru filmul "Rachida", care denunta violentele comise in perioada anilor de terorism din Algeria, a murit duminica la varsta de 68 de ani in capitala acestei tari, Alger, din cauza complicatiilor medicale aparute in urma unei boli indelungate, au anuntat reprezentantii…