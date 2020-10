Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Laurentiu Baranga, acuzat ca si-a falsificat diploma de Bacalaureat, si-a recunoscut faptele si le-a declarat anchetatorilor ca a avut "un moment de scapare in viata sa", cand a luat o decizie "neinspirata". La sfarsitul…

- Primarul orasului Braila, Marian Viorel Dragomir, a scris pe Facebook ca purtarea mastii un este obligatorie in oras si o poarta cine doreste. Edilul precizeaza ca masca trebuie purtata doar in piete, targuri, faleza, zone de asteptare pietonale si in proximitatea scolii, dupa ce Comitetul Judetean…

- A fost 10 ani reporter la ProTV, a activat și in presa scrisa. Drumuri și carari care il indepartau tot mai mult de ceea ce cauta: Calea, Adevarul și Viața. O poveste de viața impresionanta, care trece și prin ograda bunicilor din Coțușca, județul Botoșani.

- Daca Velea, care nu mai are multa piele netatuata (are cateva zeci de desene, chiar și pe Smiley pe mana stanga pe care l-a tatuat cu mult inainte sa-și cunoasca marea iubire), Antonia pare ca este hotarata sa-l ajunga din urma pe solistul rege al tatuajelor. Acest fapt a starnit un val de pareri din…

- „Sunt ferm convins ca e un moment de raspantie in viata politica, atat interna, a partidului, cat si la toata scena politica romaneasca", a declarat Marcel Ciolacu, intrebat inaintea Congresului de sambata, cum comenteaza faptul ca Vasile Dancu a spus acesta este „Congresul ultimei sanse" si ca PSD…

- Astazi la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Nicolae Iorga” salvatorii botoșaneni au ținut un moment de reculegere dupa moartea unui pompier din cadrul ISU București – Ilfov.

- In fiecare an, curentul de meteori Perseide ne aduce un spectacol impresionant pe cerul nopții. Deja din luna iulie am putut vedea stele cazatoare deasupra Romaniei, iar in noaptea de 12 spre 13 august se va ajunge la punctul maxim, relateaza Rador.ro. Nu uitați atunci sa va puneți cate o dorința…

- Cameron Diaz, in varsta de 47 de ani, a dezvaluit intr-un podcast al actritei Gwyneth Paltrow ca si-a gasit linistea de cand s-a indepartat de Hollywood si a decis, in urma cu doi ani, sa renunte la actorie, potrivit news.ro.Cu o cariera de doua decenii, Diaz este cunoscuta pentru rolurile din filme…