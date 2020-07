Stiri pe aceeasi tema

- Camerele de supraveghere indreptate spre Consiliul Județean Timiș au ramas „fara ochi”. Cablurile camerelor de supraveghere care sunt „cu ochii” pe cladirea Palatului Administrativ (unde funcționeaza Consiliul Județean Timiș și Prefectura Timiș) au cazut la pamant, fiind taiate de reprezentanții Primariei…

- Confruntarile armate au continuat marti la frontiera dintre Azerbaidjan si Armenia, bilantul ajungand la 16 morti, afirma surse militare citate de agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Schimburile de focuri au loc in zonele de frontiera Tavuch si Dondar Gushchu. Ambele tari utilizeaza…

- Deputatul PSD de Timiș Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, a declarat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca a depus o inițiativa legislativa pentru ca Ministerul Transporturilor sa renunțe la cele 80 de procente pe care le deține la Aeroportul Internațional Timișoara,…

- Candidații USR/PLUS la Primaria Timișoara și Consiliul Județean Timiș, Dominic Fritz, respectiv Cristian Moș, susțin ca au gasit o soluție pentru deblocarea situației de la Aeroportul Utilitar Cioca, acolo unde investițiile sunt blocate deoarece terenul este al CJ Timiș, iar cladirile sunt ale municipalitații…

- Candidații USR/PLUS la Consiliul Județean Timiș și Primaria Timișoara, Cristian Moș și Dominic Fritz, au explicat, vineri, de ce autoritațile publice sunt interesate doar in preajma campaniilor electorale de infrastructura, dar și cum s-ar putea dezvolta rețeaua de drumuri locale in urmatorii ani.

- Noul coronavirus continua sa faca victime in Marea Britanie iar autoritatile de la Londra au anuntat, duminica, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat in Marea Britanie 315 decese cauzate de coronavirus, totalul ajungand astfel la 28.446 de victime ale Covid-19, potrivit news.ro.In Regatul…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc miercuri dimineața, la limita localitații Nadașel.„O autospeciala cu modul de descarcerare și doua echipaje SAJ au intervenit ca urmare a ieșirii in afara parții carosabil a unui autoturism, la limita localitații Nadașel. Apelul de urgența…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca, joi dupa-amiaza, au mai fost raportate 14 decese ale unor persoane infectate cu coronavirus, printre care și o femeie din Cluj.Bilanțul deceselor a ajuns la 541, dupa cum urmeaza:Deces nr. 528 - Femeie, 60 ani din județul VranceaData internarii: 02.04.2020…