- Nottingham a invins-o pe Arsenal, scor 1-0, in penultima runda a sezonului din Premier League, iar Manchester City a devenit matematic campioana. Mikel Arteta (41 de ani), antrenorul „tunarilor”, i-a felicitat pe „cetațeni”. Arsenal a condus aproape tot sezonul din Premier League, dar a clacat in final,…

- Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner si Alex Oxlade-Chamberlain o vor parasi pe FC Liverpool la final de sezon, atunci cand le expira contractele. Cei patru jucatori au avut un rol cheie in cucerirea Ligii Campionilor din 2019 si au contribuit la cucerirea titlului in 2020, primul dupa o seceta…

- Manchester City confirma forma excelenta in care se afla, dupa victoria cu scorul de 2-1 impotriva celor de la Leeds și marește avansul fața de Arsenal la patru puncte, cu trei etape inainte de finalul sezonului.

- Lupta pentru titlul din Premier League ar putea fi in mare masura tranșata la duelul de miercuri seara dintre campioana sezonului trecut Manchester City și Arsenal, liderul la zi din prima liga engleza, un lider intr-o vizibila scadere de forma in ultimele etape. Cu opțiunea Bet Builder de la Betano…

- Colegiul arbitrilor din Premier League (PGMOL) a anuntat suspendarea lui arbitrului asistent Constantine Hatzidakis. Acesta l-a lovit cu cotul in figura pe fundasul Andy Robertson (Liverpool). S-a intamplat in pauza meciului cu Arsenal, disputat duminica pe stadionul „Anfield“, in prima liga engleza.…

- Ian Wright (59 de ani), legenda lui Arsenal, a trait la cote inalte meciul „tunarilor” cu Bornemouth, caștigat cu 3-2 la ultima faza. Atacantul cu 185 de goluri in tricul lui Arsenal a izbucnit la golul marcat de Nelson la ultima faza. Bornemouth condusese cu 2-0, dar Arsenal a revenit uluitor și iși…

- Arsenal a reușit o revenire magistrala in Premier League in fața lui Bournemouth și continua sa viseze la titlu! Conduși cu 0-2, „tunarii” au fost protagoniștii unui nou come-back miraculoas, cum se intamplase și acum doua saptamani, pe terenul lui Aston Villa (4-2). Pusa sub presiune dupa victoria…

- Real Madrid a obținut o victorie extrem de importanta in deplasarea cu Osasuna, scor 2-0, in La Liga. Tot sambata, Manchester City a facut un pas greșit in Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a remizat cu Nottingham Forest, scor 1-1, și a ramas la doua puncte in spatele liderului Arsenal. „Tunarii”…