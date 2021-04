Camere Rovinietă: află locațiile exacte ale dispozitivelor. Sunt 108 astfel de camere în România Camere Rovinieta. In cazul in care ai uitat sa iți platești rovinieta, este bine sa știi ca in romania exista 108 de camere fixe care te pot depista, in mai multe județe ale țarii. Rovinieta este obligatorie pentru a circula pe drumurile publice din țara, iar verificarea valabilitații ei se face automat, prin intermediul unor camere amplasate in mai multe comune din țara. Dupa cum se știe deja, prețul rovinietei este stabilit in funcție de perioada in care șoferul iși dorește sa circule cu mașina pe drumurile publice, dar și in funcție de autovehicului pe care il deține. Prețurile variaza, de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

