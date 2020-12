Politia de Frontiera Romana a achizitionat 3.295 de aparate tip „body camera” (camera portabila, pe corp), model Motorola VB40, utilizate in cadrul activitaților de supraveghere si control a frontierei de stat. Echipamentele sunt destinate pentru activitatea operativa, sancționarii oricarei incalcari a regimului juridic a frontierei de stat, dar si pentru a descuraja faptele de ultraj ... The post Camere portabile, pe corp, pentru polițiștii de frontiera din Romania appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .