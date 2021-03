Stiri pe aceeasi tema

- O importanta dezbatere a avut loc la Camera Deputaților organizata de Comisia pentru invațamant din Camera Deputaților. La propunerea europarlamentarului Victor Negrescu a existat un consens din toate zonele politice reprezentate in Parlament pentru a susține alocarea a 10% pentru educație din Planul…

- Comisia pentru invațamant din Camera Deputaților anunța prin vocea președintelui Natalia Elena Intotero (foto) organizarea unei dezbateri cu tema „Educația in Planul Național de Redresare și Reziliența”, in ziua de miercuri, 3 martie, in intervalul orar 14.00-16.30. In cadrul dezbaterii se…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a discutat miercuri cu reprezentantii sindicatelor din domeniu, in cadrul unei intalniri organizate la Guvern de premierul Florin Citu, despre salarizarea personalului din invatamant, necesitatea urgentarii vaccinarii personalului din educatie si masurile de reforma…

- Mecanismul de Redresare și Reziliența este foarte important pentru Romania. Prin el țara noastra are o ocazie unica de a reduce importantele decalaje care ne despart de țarile vestice. ”Romania poate solicita finanțarea din PNRR a unor proiecte de investiții majore in infrastructura”, a concluzionat…

- Comisia Europeana a respins Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) elaborat de catre Guvernul Romaniei, despre care europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, a spus inca de anul trecut ca nu corespunde recomandarilor instituțiilor europene, fiind primul demnitar care a atras atenția asupra…

- Masurile care au fost discutate deja cu mediul de afaceri si care vor fi propuse la Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sunt masuri active, mai ales pentru forta de munca, a declarat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui.

- Reprezentantii Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, ai Ministerului Tineretului si Sportului si presedintii Comisiilor pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor si Senat s-au intalnit, luni, pentru identificarea unor solutii de finantare in domeniul sportului prin Planul National…

- Deputatul PNL Alexandru MURARU, vicepreședintele Comisiei de Educație din Camera Deputaților, subliniaza faptul ca educația va primi cei mai mulți bani din ultimii 30 de ani in 2021: 8 miliarde euro. ”Sunt alocați 5.7 miliarde euro Ministerului Educației de la bugetul național, prin Planul…