Cameră:Proiectul privind reducerea vârstei de pensionare pentru persoanele care au locuit în zone poluate – pe ordinea de zi a plenului Deputatii urmeaza sa discute marti, in plen, un proiect de lege care prevede ca persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in unele zone afectate de poluarea remanenta, din cauza extractiei carbunelui, precum si pe o raza de 8 kilometri in jurul acestora beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara penalizare. ‘Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extractiei, prepararii si arderii carbunelui sau a sisturilor bituminoase, a extractiei si prelucrarii minereurilor feroase si neferoase cu continut de praf sau… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

