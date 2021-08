Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul CNN Clarissa Ward a declarat luni, 16 august, intr-o relatare facuta din Kabul pentru postul american de televiziune, ca talibanii care au ocupat capitala Afganistanului i-au cerut sa nu se apropie. „Tocmai mi-au spus sa stau deoparte pentru ca sunt femeie”, a afirmat reporterul CNN, care…

- Strazile din Kabul sunt pline de talibani, in timp ce majoritatea cetațenilor afgani stau ascunși in case. Cei care se incumeta pe strazi sunt de barbați și copii curioși. Femeile sunt mult mai puține și poarta burka. Sentimentul anxietații, teama și nesiguranța sunt cuvintele cheie care descriu viața…

- Un impact foarte puternic pe o șosea din nordul Spaniei. Mai mulți șoferi au intervenit pentru a opri un TIR care a scapat de sub control. Barbatul care conducea era beat și tocmai omorase un om. Acesta a incercat sa fuga, dar a lovit un autoturism, ranind cateva persoane. Printre șoferii care au…

- UTA și FCSB au remizat, scor 1-1, in etapa cu numarul 3 a Ligii 1. Gigi Becali a insistat sa intervina la finalul partidei, tarziu dupa miezul-nopții. UTA - FCSB, totul AICI Gigi Becali a cerut ca antrenorul Dinu Todoran sa nu mai fie agasat cu intrebari incomode in timpul interviurilor, apoi a reiterat…

- Un copil in varsta de 12 ani a fost lovit cu bestialitate de doua femei intr-un parc din Eforie Nord. Cele doua au fost indignate din cauza faptului ca minorul nu le-a ascultat atunci cand l-au rugat sa nu mai arunce coji de semințe pe jos, astfel ca femeile au acționat cu pumnii și picioarele pentru…

- Deputatul Radei Supreme a Ucrainei a fost lovit de o jurnalista. Ea a atacat un reprezentant al partidului ”Slujitorului Poporului” din cauza anularii moratoriului privind vinzarea terenurilor agricole in țara. Videoclipul cu atacul jurnalistei și activistei Maidanului, Irma Krat, a aparut pe Telegram.…

- A fost scandal mare, sambata seara, la Vernești, in curtea unei familii, in timpul petrecerii de botez. Un minor, in varsta de 17 ani, pe fondul unui conflict cu ceilalți petrecareți, a folosit un pistol airsoft pentru a-i amenința. Un tanar a reușit sa-l agreseze pe minor. Cineva a sunat la 112 și…

- Temperaturi extreme anuntate in vestul tarii Foto: Arhiva. Vor fi doua zile de temperaturi extreme în vestul tarii. Este cod rosu de canicula în 7 judete, unde se anunta canicula si disconfort termic accentuat. Este vorba de Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor,…