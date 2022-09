Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor dezbate marți, 27 septembrie, Ordonanta care majoreaza indemnizatiile parlamentarilor și primarilor, care a generat un intreg scandal saptamana trecuta prin forma adoptata in Senat.PSD a cerut trimiterea proiectului la Comisia de Munca din Camera Deputaților pentru modificarea…

- Ieri, Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport favorabil unei propuneri legislative care prevede ca politia rutiera va putea dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar nu numai de pe partea carosabila, ci si de pe trotuare, potrivit Agerpres. Propunerea legislativa modifica alineatul…

- Plenul Camerei Deputatilor dezbate, marti, motiunea simpla initiata de USR impotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, votul urmand sa fie dat miercuri. Motiunea simpla este intitulata „Romania fara energie. Romanii platesc factura pentru incompetenta lui Virgil Popescu” si a fost depusa de USR in…

- Deputatul de Maramureș, Florin Alexandru Alexe, in urma susținerii oferite de parlamentarii liberali, va reprezenta Partidul National Liberal in funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. „Este o mare onoare pentru mine sa ocup o funcție in Biroul permanent al Camerei Deputaților. Din aceasta…

- Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat un proiect, miercuri, 31 august, prin care angajaților romani li se mai ofera o zi libera de la locul de munca. Este vorba despre 6 ianuarie, de Boboteaza. Mai incolo, proiectul de lege trebuie votat in plenul Camerei Deputaților (camera decizionala),…

- Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați. Urmatorul pas este votul in plenul Camerei Deputaților, care este și camera decizionala. Ulterior, proiectul va merge la promulgare la președintele…

- Deputatul PSD Silviu Macovei, membru al Comisiei pentru controlul activitații SRI din Camera Deputaților reacționeaza foarte dur la declarațiile premierului maghiar la incheierea Universitații de vara de la Tușnad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Parlamentarul PSD Adrian Solomon, președintele Comisiei de Munca din Camera Deputaților, spune ca economia Romaniei „nu sta in femeia de serviciu”, potrivit Europa Libera. Declarația a fost facuta in legatura cu o modificare a Codului Fiscal care prevede supraimpozitarea contractelor de munca part-time.