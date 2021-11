Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a anuntat duminica ca a fost testata pozitiv cu COVID-19 la cateva zile dupa ce a decis sa nu participe la calatoria europeana a presedintelui american Joe Biden deoarece membrii familiei sale au contractat virusul, informeaza AFP preluat de agerpres.…

- Aceasta data precisa era astetata. ”Noua politica a calatoriilor in Statele Unite, care cere vaccinarea calatorilor straini in America, intra in vgoare 8 noiembrie”, a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter un purtator de cuvant al Casei Albe, Kevin Munoz. Acest anunt si aceasta data sunt valabile…

- Congresul SUA a evitat paralizia serviciilor federale in extremis joi, dar alte câteva pericole amenința în continuare președinția lui Joe Biden, care încearca sa-i calmeze pe democrați, aflați într-un razboi fratricid în jurul vastelor sale proiecte de investiții și reforme,…

- In cazul in care congrsmenii nu adopta bugetul – inainte de miezul noptii de joi spre vineri (ora locala) – toate finantarile serviciilor federale urmeaza sa fie intrerupte vineri, iar sute de mii de angajati sa intre in somaj tehnic. In Senat, republicanii si democrati au ajuns la un acord asupra unui…

- Fostul președinte republican Donald Trump și-a anunțat deja o noua candidatura la Casa Alba, dupa ce a pierdut alegerile din toamna in favorarea candidatului democrat, Joe Biden. Trump are 74 de ani...

- Presedintele american, Joe Biden, a primit miercuri reprezentanti ai aripii radicale din Partidul Democrat si mai multi parlamentari de centru pentru a incerca sa-i adune in jurul marilor sale planuri de investitii si cheltuieli sociale, noteaza AFP. Casa Alba a salutat intalnirile "productive"…

- Senatul american a aprobat marti planul ambitios de investitii in infrastructura dorit de Casa Alba, in valoare de 1.200 de miliarde de dolari, oferind astfel un succes presedintelui democrat Joe Biden, care insa va trebui sa astepte votul din camera inferioara a Congresului pentru a-si clama victoria,…

