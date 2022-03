Stiri pe aceeasi tema

Canada a anuntat joi noi sanctiuni impotriva a 22 de inalti functionari ai Ministerului Apararii din Belarus pentru ca au permis ca aceasta tara "sa fie folosita ca platforma de lansare pentru invazia rusa", relateaza AFP.

Boardul executiv al Fondului Monetar Internațional este pe cale sa aprobe miercuri o finanțare de urgența de 1,4 miliarde de dolari pentru Ucraina, pentru a o ajuta sa raspunda invaziei Rusiei, a declarat marți directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, conform Reuters, conform Mediafax.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat adoptarea de catre Uniunea Europeana a unor noi sanctiuni pentru Belarus, afirmand ca acestea vor viza oficiali ai acestei tari, militari si anumite sectoare economice, conform news.ro.

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri noi sancțiuni impotriva Rusiei și a Belarusului, ca urmare a acțiunilor armate intreprise de cele doua țari pe teritoriul Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta lista sacțiunilor adoptate, la care se adauga și unele masuri care se…

Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, a demonstrat Consiliului de Securitate de la Minsk o harta strategica in care sunt incluse teritoriile Belarusului, Ucrainei, Rusiei și Republicii Moldova.

Discutiile dintre delegatiile Rusiei si Ucrainei ar urma sa aiba loc luni, intr-o locatie care nu va fi dezvaluita, transmite agentia rusa TASS.

Federatia Internationala de Biatlon (IBU) a anuntat, sambata, interzicerea imnului si drapelului Rusiei si Belarusului la concursurile de Cupa mondiala, in conformitate cu recomandarile CIO dupa invadarea Ucrainei de catre rusi, relateaza Le Figaro.

Vladimir Putin a avut o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct.