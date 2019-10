"Acest act politic lipsit de sens are drept unici destinatari lobby-ul armean si gruparile anti-turce" se arata intr-un comunicat al ministerului turc de externe.



"Credem ca prietenii americani ai Turciei care sunt in favoarea continuarii aliantei si a relatiilor amicale isi vor pune intrebari in legatura cu aceasta eroare grava", se arata in luarea de pozitie de la Ankara.



Totodata, potrivit Reuters, ministerul turc de externe a condamnat ferm decizia Camerei Reprezentantilor, adoptata cu aceeasi ocazie, de a sprijini o rezolutie menita sa impuna sanctiuni regimului de la…