Stiri pe aceeasi tema

- Congresmanul republican Jim Jordan a esuat vineri pentru a treia oara sa obtina postul de presedinte al Camerei Reprezentantilor a SUA, din nou dupa ce a fost boicotat de colegii sai de partid din tabara conservatoare apropiata lui Donald Trump, relateaza agentiile AFP si EFE. Republicanii au o majoritate…

- Aliatul lui Donald Trump, Jim Jordan, a esuat din nou miercuri, in incercarea de a fi ales presedinte al Camerei Reprezentantilor din Congresul american, afundand si mai mult institutia in criza. Mai intai marti, apoi intr-un al doilea vot miercuri, Jim Jordan, din Ohio, nu a reusit sa obtina sprijinul…

- Paralizat de mai bine de o saptamana, Congresul american se afunda tot mai mult in criza. Confruntat cu negocieri interminabile si fara iesire, candidatul republican pentru functia de presedinte al Camerei Reprezentantilor din SUA, Steve Scalise, a anuntat joi seara ca isi retrage candidatura, in lipsa…

- Inlaturarea republicanului Kevin McCarthy ar putea semnala o schimbare de abordare in camera inferioara a Congresului SUA, in condițiile in care unii dintre posibilii sai succesori sai susțin ajutorul pentru Ucraina, iar alții se opun ferm sau ar prefera o reducere a acestuia, scriu Reuters și The Guardian.Demiterea…

- Camera Reprezentantilor din Congresul Statelor Unite se reuneste din nou sambata, avand la dispozitie mai putin de 18 ore pentru a evita blocarea guvernului din lipsa de finantare – asa-numitul „shutdown”, transmite Reuters. Conflictele interne din Partidul Republican, care detine majoritatea, au apropiat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va intalni cu Joe Biden joia viitoare la Casa Alba. Congresul american dezbate un nou pachet de ajutor de 25 miliarde de dolari pentru Kiev, a indicat vineri o sursa apropiata dosarului pentru AFP. Zelenski ar urma de asemenea sa se prezinte in fata Congresului…

- Congresul american va declanșa procedura de acuzare a președintelui american Joe Biden, a anunțat, marți seara, președintele Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy. „Am transmis indicații comisiilor noastre din Camera sa deschida o ancheta penala de punere sub acuzare a președintelui Joe Biden”, a…

- Liderul republican din Camera Reprezentantilor a SUA, Kevin McCarthy, s-a declarat marti favorabil deschiderii unei proceduri de impeachment (destituire si punere sub acuzare) impotriva presedintelui democrat Joe Biden, relateaza AFP si Reuters. „Solicit comisiilor noastre din Camera deschiderea unei…