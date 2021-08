Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a aprobat marti cel mai mare plan de infrastructura al tarii din ultimul deceniu, in valoare de 1.200 de miliarde de dolari. Dupa luni de negocieri intre democrati si republicani, proiectul de lege a primit 69 de voturi pentru si 30 de voturi impotriva in camera superioara, intr-o victorie…

- Senatul Statelor Unite a adoptat marti un pachet de investitii in infrastructura in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, care este o prioritate a presedintelui Joe Biden, o victorie bipartizana care ar putea asigura cele mai mari investitii din ultimele decenii in drumuri, aeroporturi si cai navigabile,…

- Senatul american a aprobat marti planul ambitios de investitii in infrastructura dorit de Casa Alba, in valoare de 1.200 de miliarde de dolari, oferind astfel un succes presedintelui democrat Joe Biden, care insa va trebui sa astepte votul din camera inferioara a Congresului pentru a-si clama victoria,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a propus un buget de 6 trilioane de dolari pentru 2022 - cel mai mare de la Al Doilea Razboi Mondial incoace. Prioritațile sale sunt creșterea nivelului de trai pentru saraci și patura mijlocie, investițiile majore in educație, infrastructura și combaterea schimbarilor climatice.…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi un acord cu un grup de senatori republicani si democrati asupra unui plan de investitii masive in infrastructura, dupa luni de negocieri intre Casa Alba si Congres, relateaza AFP. "Avem un acord", a spus Biden la finalul acestei reuniuni extrem de asteptate…

- Serviciile IT&C au crescut cu 23,4%, iar comerțul cu ridicata de echipamente informatice și de telecomunicații a inregistrat o majorare de 20,5% fața de 2019, rezultand o creștere totala a pieței de 22,27%. Valoarea pieței s-a ridicat la 11,92 miliarde de euro in 2020, comparativ cu 9,75 miliarde de…

- Presedintele american, Joe Biden, se pregateste sa prezinte un proiect al unui buget federal de chetuieli in valoare de 6.000 de miliarde de dolari (4.925 de miliarde de euro), dezvaluie The New York Times (NYT) joi, cu o zi inainte ca administratia sa prezente oficial bugetul, relateaza Reuters.…

- Cotidianul, care citeaza documente la care a avut acces, precizeaza ca presedintia preconizeaza sa-si finanteze noile eforturi bugetare printr-o crestere a nivelului fiscalitatii intreprinderilor cu venituri mari si ca mizeaza pe un inceput al scaderii deficitului bugetar in deceniul 2030. Joe Biden…