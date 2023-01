Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite au reluat pentru a șaptea oara procedura de vot pentru un nou președinte, iar Kevin McCarthy pare ca va pierde și de aceasta data votul, in condițiile in care a ratat deja 15 voturi, deși nu-și poate permite sa piarda mai mult de patru. Intre…

- Camera Reprezentantilor din SUA nu a reusit miercuri, pentru a doua zi consecutiv, sa isi aleaga un presedinte, dupa sase tururi de scrutin in total, in timpul carora un grup de republicani conservatori par sa nu tina cont nici macar de apelul fostului presedinte Donald Trump de a-l vota pe colegul…

- Camera Reprezentantilor din SUA nu a reusit miercuri, pentru a doua zi consecutiv, sa isi aleaga un presedinte, dupa sase tururi de scrutin in total, in timpul carora un grup de republicani conservatori par sa nu tina cont nici macar de apelul fostului presedinte Donald Trump de a-l vota pe colegul…

- Aripa cea mai conservatoare a Partidului Republican din SUA a blocat miercuri din nou alegerea republicanului Kevin McCarthy ca presedinte al Camerei Reprezentantilor, iar aceasta nu-si poate incepe activitatea atat timp cat nu este ales un presedinte, transmite agentia EFE. Desi fostul presedinte Donald…

- Aripa cea mai conservatoare a Partidului Republican din SUA a blocat miercuri din nou alegerea republicanului Kevin McCarthy ca presedinte al Camerei Reprezentantilor, iar aceasta nu-si poate incepe activitatea atat timp cat nu este ales un presedinte, transmite agentia EFE. Desi fostul presedinte Donald…

- Aripa cea mai conservatoare a Partidului Republican din SUA a blocat miercuri din nou alegerea republicanului Kevin McCarthy ca presedinte al Camerei Reprezentantilor, iar aceasta nu-si poate incepe activitatea atat timp cat nu este ales un presedinte, transmite agentia EFE. Desi fostul presedinte Donald…

- Liderul republicanilor din Camera Reprezentanților SUA, Kevin McCarthy, nu a obținut inca sprijinul unui numar suficient de colegi de partid pentru a fi ales președinte. Marți, pe 3 ianuarie, consultarile pe aceasta tema continua.

- Cine va fi urmatorul președinte al Camerei? Raspunsul scurt este - depinde de cine caștiga. In momentul de fața, se pare ca in Camera Reprezentanților va merge la republicani, anunța Chelsea Bailey, bbc.com. Reprezentantul californian Kevin McCarthy a fost liderul majoritații republicane in timpul…