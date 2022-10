Stiri pe aceeasi tema

- Servicii medicale pentru persoanele neasigurate, decontate de stat. Ce analize pot fi facute și condiții. Lege aprobata Un proiect de lege adoptat luni de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, prevede ca persoanele neasigurate beneficiaza de aceleasi servicii ca si cei asigurați, pentru…

- Senatul a adoptat, miercuri, creșterea impozitelor pe proprietate cu pana la 50%, de anul viitor, o decizie luata in coaliția de guvernare. Senatul este prima Camera sesizata, proiectul mergand la Camera Deputatilor pentru votul final, potrivit Agerpres. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei…

- Persoanele condamnate definitiv nu vor mai putea candida și nu vor mai putea fi alese in administrația locala ( primari, consilieri locali, consilieri județeni), prin proiectul USR adoptat marți de Camera Deputaților, for decizional in acest caz. "Este oficial: penalii nu vor mai avea ce sa caute in…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, doua initiative legislative care prevad interdictia de a candida si a fi alese in functiile de senator, deputat, respectiv de primar, presedinte al Consiliului judetean, consilier judetean, consilier local pentru persoanele care au fost condamnate definitiv la…

- Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu" din Iasi isi va deschide portile sambata, 1 octombrie 2022, in intervalul orar 10.00 – 14.00, pentru toti cei curiosi sa vada cum arta zonele pline cu carti unde cititorii nu au, de regula, acces. De „Ziua Portilor Deschise", sediul central – palatul…

- Social Indemnizația de șomaj, majorata / Cuantumul acesteia va fi egal cu valoarea indicatorului social de referința septembrie 7, 2022 12:16 Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede majorarea cuantumului indemnizației de șomaj. Astfel,…

- Preventie si economie pe termen lung. Acesta este, pe scurt, scopul noilor modificari propuse a fi aduse Legii sanatatii. Mai exact, persoanele neasigurate ar putea beneficia inclusiv de servicii de preventie din partea medicilor de familie.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) propune ca persoanele neasigurate sa beneficieze de pachetul de baza de servicii medicale pentru a se cunoaste din timp starea de sanatate a populatiei si pentru a preveni suferinte si cheltuieli ulterioare, a anuntat, marti, secretarul de stat in Ministerul…