Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru angajatii din Romania: angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 80% din durata zilnica. Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege care modifica o OUG si care prevede ca pe durata starii de urgenta, de alerta sau…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege care modifica o OUG si care prevede ca pe durata starii de urgenta, de alerta sau asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta, de alerta sau…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, un proiect de lege care modifica ordonanta de urgenta a Guvernului 182/2020 si care prevede ca si in cazul familiilor monoparentale sunt acordate zile libere pentru parinti pentru supravegherea copiilor daca sunt suspendate sau limitate cursurile…

- Camera Deputatilor a modificat, miercuri, Ordonanta de urgenta 182/2020 referitoare la acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant, introducand…

- La centrele de vaccinare anti-COVID-19 din reteaua proprie a Ministerului Apararii Nationale (MApN) se pot vaccina si alti salariati din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si membrii familiilor acestora, potrivit unui amendament la un proiect initiat de Guvern si adoptat…

- Pe 10 februarie, proiectul de lege a fost adoptat decizional de catre Camera Deputatilor. Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea „Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.95 /2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei COMISIA PENTRU INDUSTRII SI SERVICII Bucuresti, 27.07.2020 Nr.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins cu majoritate de voturi sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Guvernului si Avocatului Poporului asupra legii prin care evazionistii scapa de inchisoare. Proiectul de lege, inițiat de deputatul Catalin Radulescu “Mitraliera”, a fost adoptat…

- CCR mai are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli…