- ,,Stop accidentelor rutiere, viața are prioritate!’’ – Activitati de educatie rutiera, destinate prescolarilor, derulate de polițiști, la unitati de invatamant din Petrila si Lupeni In data de 25 aprilie 2023, politistii din cadrul Poliției Orașului Petrila au derulat activitati…

- Peste 50.000 de oameni viziteaza anual ruinele coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa, din județul Hunedoara. Din acest an, turiștii vor avea un motiv in plus sa exploreze așezarea antica din Țara Hațegului.

- Incendiu puternic, luni de dimineața, la o casa din comuna Șotanga. Pompierii au intervenit de urgența pentru stingerea flacarilor care au cuprins o camera de locuit a unei locuințe de pe strada Bisericii. “La locul incendiului pompierii au constatat ca acesta se manifesta intr-o camera de locuit pe…

- Centrul istoric din Oraștie și-a schimbat radical infațișarea in ultimul an. Lucrarile de restaurare a Cetații medievale din Hunedoara se apropie de final, iar odata cu ele sunt reabilitate mai multe edificii din centrul municipiului.

- Plantele in ghiveci vin cu o multitudine de beneficii care va pot imbunatați calitatea vieții. Unul dintre cele mai semnificative avantaje este ca ajuta la purificarea aerului din spațiul tau de locuit. De asemenea, adauga o nota de frumusețe naturala și culoare oricarei incaperi, facandu-le un plus…

- Fosta șefa DIICOT Alina Bica a fost filmata pe ascuns intr-un local din orașul italian Bari, acolo unde se afla alaturi de partenerul sau de viața, sora ei, dar și de fetița și iubitul Elenei Udrea, inregistrarea fiind difuzata vineri seara de Antena 3.„Nu am nicio intentie sa ma intorc in Romania”,…

- Dupa ce a starnit o adevarata furtuna in spațiul public cu dezvaluirile facute despre viața alaturi de partenerul sau de viața, Marian Ionescu, vedeta Antena 1 a raspuns criticilor. De ce Octavia Geamanu nu doarme cu soțul in aceeași camera? Octavia Geamanu a explicat de ce nu doarme cu soțul in aceeași…

- Pasarea Dodo, o specie care a fost vanata pana la dispariție in secolul 17, ar putea fi readusa la viața de o echipa de biologi și specialiști in genetica din California, care au primit deja o finantare de 225 de milioane de dolari pentru astfel de proiecte, scrie CNN.