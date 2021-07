Camera lui de supraveghere a surprins deflagrația. Cum s-a văzut explozia de la Azomureș din oraș Targumureșeanul Raul Baciuț a postat imaginile exploziei de la Azomureș, filmate de o camera de supraveghere, imediat dupa producere Un barbat din Targu Mureș a gasit, pe camerele de supraveghere, chiar momentul in care combinatul Azomureș explodeaza. „Sincer sa fiu, am auzit o bubuitura și un vuiet prelung, de circa 15 secunde. Speram sa nu fie ceva urat de tot, pentru ca, la cum a sunat, a parut ”, a spus, pentru Libertatea, Raul Baciuț. Pentru a vedea ce s-a intamplat, ardeleanul a conștientizat ca are montata o camera de luat vederi intr-o zona care surprinde panorama orașului. „In momentul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

