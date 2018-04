Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca, de indata ce va parasi Uniunea Europeana, tara sa isi va schimba actualele pasapoarte, de culoare visinie si realizate de firma britanica De La Rue, si va avea pasapoarte albastre, asa cum au fost cele dinaintea aderarii la UE. Licitația pentru tipărirea…

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta. Potrivit Theresei May, este…

- Premierul britanic, Theresa May, se va exprima saptamana viitoare asupra parteneriatului post-Brexit al Marii Britanii cu Uniunea Europeana (UE), in cadrul unui discurs anuntat joi de biroul sau de presa, dupa o reuniune-maraton de opt ore cu guvernul, informeaza vineri AFP, scrie agerpres.ro. Theresa…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, si-a exprimat marti convingerea ca Londra si Uniunea Europeana vor putea ajunge la un acord asupra iesirii Marii Britanii din UE, dar i-a solicitat blocului comunitar sa se implice mai mult in eforturile pentru incheierea intelegerii, potrivit Reuters.…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului…

- Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie o "interpretare selectiva a unei analize preliminare, o tentativa de a sabota iesirea noastra din UE", a declarat secretarul de stat pentru Brexit, Steve Baker, in cadrul unei audieri in parlament. Studiul, realizat pentru Ministerul britanic pentru Brexit,…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a ironizat abordarea premierului britanic, Theresa May, in negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirmand ca seful Guvernului de la Londra stie sa ceara doar sa i se faca oferte, relateaza ITV si The Independent.