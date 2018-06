Camera Lorzilor a aprobat legea Brexit propusa de premierul Theresa May

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Lorzilor a aprobat miercuri proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Aprobarea in camera superioara a Parlamentului britanic, fara vot, a textului referitor la Brexit propus de premierul Theresa May pune capat unor dezbateri…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a discutat telefonic sambata cu premierul Ungariei, Viktor Orban, a informat Casa Alba. Cei doi au fost de acord ca este nevoie de frontiere nationale puternice, transmite Reuters. Trump l-a felicitat pe Orban pentru formarea…

- Emmanuel Macron a denuntat joi aplicarea de catre SUA a unor importante taxe vamale asupra otelului si aluminiului importate din Uniunea Europeana (UE), calificand-o drept "ilegala" si o "greseala", relateaza AFP si Reuters. Presedintele francez le-a declarat jurnalistilor ca va discuta "in…

- Perspectiva Brexit-ului in 2019 ii determina pe tot mai multi britanici sa devina cetateni germani, numarul lor ajungand anul trecut la aproape 7.500, in crestere cu 162% fata de 2016, a comunicat miercuri Biroul German de Statistica. In 2016, circa 2.900 de britanici au obtinut cetatenia…

- Parlamentarii din Polonia s-au vazut nevoiti sa voteze un proiect de lege ce prevede taierea propriilor salarii cu 20%, dupa ce polonezii au criticat dur indemnizatiile de care se bucurau. Parlamentul polonez, dominat de partidul nationalist si eurosceptic Lege si Justitie (PiS), a adoptat…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

