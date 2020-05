Lucrul in pat nu este la fel de eficient ca cel de la birou. E de preferat ca locul de birou sa fie situat la perete sau la geam. Adina este traducator si se supune lucrului de acasa in perioada asta. Adina are 30 de ani si este traducator de carti, iar in perioada aceasta lucreaza de acasa. In fiecare dimineata merge la alergat, dupa care isi pregateste o cafea, transmite mediafax.ro. „Imi fac o