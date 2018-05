Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a dat, marți, raport favorabil pentru inițiativa legislativa de modificare a Statutului aleșilor locali, stabilind ca fapta acestora de a incalca legislația in materie privind conflictul de interese va constitui abatere disciplinara și se va sancționa cu diminuarea…

- „Regulamentul (UE) Nr.492/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulatie a lucratorilor in cadrul Uniunii, care este direct aplicabil si Romaniei, reglementeaza libera circulatie a lucratorilor in cadrul Comunitatii. Regulamentul prevede inlaturarea…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, sa respinga cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a Legii referendumului, aprobând actul normativ în forma în care a fost trimis la promulgare.

- Proiectul de lege are obiect de reglementare instituirea unor masuri de protectie a victimelor infractiunilor prin transpunerea unor dispozitii ale Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Proiectul de lege care modifica…

- Senatul a adoptat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege al Guvernului care prevede ca sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor. Aceasta masura urmeaza sa fie pusa in aplicare incepand cu 1 ianuarie 2019. Actul normativ…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in unanimitate, un proiect de lege al Guvernului potrivit caruia toate sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor incepand cu 1 ianuarie 2019. Proiectul de lege are ca obiect de…

- Premierul Viorica Dancila va fi audiata, maine, de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa ce, la o emisiune TV, i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza, ea urmand sa plece, in cursul aceleiași zile, la Bruxelles, in prima sa vizita externa in aceasta…