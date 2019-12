Camera Deputatilor vrea sa cumpere carburanti de peste 2 milioane lei, pentru anul viitor

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a lansat o licitație de pana la 2,8 milioane lei (590.000 euro), fara TVA, pentru achiziția de benzina fara plumb. Achiziția este pentru intreg anul 2020, potrivit unui anunț publicat pe platforma SICAP. Valoarea estimata a achiziției este cuprinsa intre 2,1 și 2,8 milioane lei (fara…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a lansat o licitatie prin care vrea sa cumpere carburanti auto in valoare de 9,83 milioane lei (2,06 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe platfoma SICAP.

- CEC Bank le va oferi clientilor posibilitatea de a plati prin intermediul portofelului digital Apple Pay la inceputul anului viitor, conform precizarilor facute de catre Bogdan Neacsu, CEO-ul bancii, pentru Wall-Street.ro

- Plenul Camerei Deputatilor a votat miercuri retrimiterea la comisia pentru buget, pentru noi discutii, a proiectului de lege privind reducerea TVA. Termenul acordat este de doua saptamani pentru un nou raport. PNL a spus ca este nevoie de un studiu de impact si trebuie ca Guvernul Orban sa vina cu…

- Noua ministere vor primi in 2020 credite bugetare mai mari comparativ cu cele din 2019, in timp ce pentru sapte acestea vor fi mai reduse, conform proiectului Legii bugetului de stat pe 2020 publicat de Ministerul Finantelor Publice. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe are prevazute pentru…

- Mihaita Gaina a anuntat, la 1 octombrie, Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca paraseste partidul si grupul parlamentar PSD. Ulterior, deputatul Mihaita Gaina a confirmat ca va face parte din grupul parlamentar al PNL si ca este sigur ca primarii PSD din zona Ialomita il vor sustine la…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat stadiul lucrarilor la noul terminal al Aeroportului "Stefan cel Mare" si a declarat ca acesta va fi gata in luna mai 2020....

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat o licitatie de aproape 11,7 milioane euro, fara TVA, pentru achizitia de servicii de telefonie publica, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP.