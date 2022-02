Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi votata, miercuri, de catre deputati. Motiunea intitulata "Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul "saptamana viitoare" Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei" nu a fost…

- Camera Deputatilor ar urma sa dea, in sedinta de astazi, votul final la motiunea simpla initiata de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu.Dezbaterea motiunii simple a fost programata pentru sedinta de luni, insa a fost intrerupta in urma incidentului dintre liderul deputaților AUR, George…

- „Si in PNL sunt discutii despre ministrii PSD, sunt sigur ca si in PSD sunt discutii despre ministrii PNL. Este o competitie. Este aceeasi cerinta pe care o avem toti de a veni cu cateva solutii. Ministrul Popescu va veni in coalitie cu cateva propuneri si acolo vom decide politic", a declarat Florin…

- Este scandal la moțiunea simpla impotriva ministrului Virgil Popescu. Ședința a fost suspendata dupa ce liderul AUR – George Simion i s-a alaturar la microfon ministrului și i-a spus: Ești un hoț! Moțiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, ar fi trebuit dezbatuta,…

- „Colegii mei se vor reuni astfel incat sa nu se mai intample așa ceva. In aceasta sesiune lucrurile revin la unele la care nu ma simt bine, in largul meu. Un alt coleg a fost bruscat in sesiunea trecuta. Chestorii sunt tot colegi de-ai noștri. In semn de protest nu voi mai prezenta. O sa depun in scris…

- Moțiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi dezbatura luni dupa-amiaza in plenul Parlamentului, urmand sa fie supusa votului miercuri. Potrivit deputaților USR, ministrul Popescu „pericliteaza” in fiecare zi securitatea energetica a Romaniei si trebuie sa plece…

- Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi dezbatuta luni in plen, urmand sa fie supusa votului miercuri. USR a depus martea trecuta motiunea simpla intitulata "Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul 'saptamana viitoare' Virgil Popescu,…

- Motiunea simpla depusa de USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi dezbatuta luni în plen, urmând sa fie supusa votului miercuri, noteaza Agerpres. USR a depus martea trecuta motiunea simpla intitulata "Incompetenta si minciuna închid lumina în România.…