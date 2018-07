Camera Deputaţilor: Sistarea furnizării de agent termic primar în sezonul rece - interzisă Deputatii au dat marti vot favorabil proiectului de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, in sensul stabilirii cotei-parti din energia termica consumata pentru incalzirea spatiilor aflate in proprietatea indiviza la maximum 10% din totalul energiei termice inregistrate, nerespectarea normei juridice astfel instituite fiind sanctionata contraventional.



S-au inregistrat 216 voturi "pentru", 16 "impotriva" si 4 abtineri.



