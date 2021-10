Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi, 30 septembrie, in plen, de la ora 14.00. Va fi prezentata motiunea de cenzura a PSD, intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”. Votul urmeaza sa fie dat marți, 5 octombrie, in plenul reunit al Parlamentului. „Nu ati inaugurat…

- Moțiunea de cenzura va fi citita astazi in Parlament: „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor!”. Cand are loc votul Moțiunea de cenzura va fi citita astazi in Parlament: „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor!”. Cand are loc votul Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi in plen, de la ora 14.00,…

- AUR cere PSD si USR PLUS sa voteze motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu cu bilele la vedere, pentru a inlatura "suspiciunile de blat si acuzatiile de tradare" a intereselor romanilor. "Ca sa nu mai existe discutii in spatiul public cu privire la sansele pe care motiunea de cenzura le are…

- Guvernul CIȚU in „vizorul” DNA: suspiciuni și acuzații cu privire la achiziția a 120 de milioane de doze de vaccin anti COVID Guvernul CIȚU in „vizorul” DNA: suspiciuni și acuzații cu privire la achiziția a 120 de milioane de doze de vaccin anti COVID Direcția Naționala Anticorupție a deschis un dosar…

- Partidul Social Democrat a publicat, joi, textul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Citu.Social-democratii sustin in document, intitulat „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”, ca singura solutie pentru ca Romania sa iasa dintr-o continua criza politica, economica si sociala…

- Un eventual vot comun al parlamentarilor USR-PLUS alaturi de PSD la moțiunea de cenzura prezentata de social-democrați joi ar darama Guvernul Florin Cițu. La acestea s-ar putea adauga și voturile AUR. In moțiunea de cenzura publicata joi și intitulata „ „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos…

- USR-PLUS face apel „la toți parlamentarii responsabili” sa semneze moțiunea de cenzura prin care ar putea fi demis Guvernul Cițu, din care și Alianța USR – PLUS face parte. Invitația ii vizeaza și pe reprezentanții opoziției, respectiv PSD și AUR. „Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea…

- Premierul Florin Cițu ii transmite un reproș voalat ministrului Transporturilor, Catalin Drula (USR PLUS), ca nu l-a demis pe directorul CFR dupa reacția in legatura cu trenul in care erau și copii blocat toata noaptea in camp fara nicio intervenție. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum…