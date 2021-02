Stiri pe aceeasi tema

- . Astazi, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei, s-a votat proiectul legislativ privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Parlamentarii au decis miercuri eliminarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. Legea a fost votata in plenul reunit, dupa ce anterior…

- UPDATE – Plenul Parlamentului a adoptat, miercuri, abrogarea pensiilor speciale ale senatorilor si deputatilor. S-au inregistrat 357 de voturi pentru. Un numar de 30 de parlamentari nu au votat. Parlamentarii au adoptat, cu amendamente, proiectul initiat de PSD si au respins proiectele USR PLUS si PNL…

- Parlamentarii au decis miercuri eliminarea pensiilor speciale ale deputatilor si senatorilor. Legea a fost votata in plenul reunit, dupa ce anterior a primit un raport de admitere cu amendamente. Plenul Parlamentului a adoptat, miercuri, 17 februarie, abrogarea pensiilor speciale ale senatorilor si…

- Parlamentarii au decis miercuri sa voteze eliminarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. Votul va avea loc la finalul ședinței de plen. In paralel cu ședința va lucra și comisia de statut care trebuie sa dea un raport pentru trei proiecte de eliminare a indemnizațiilor pentru limita de…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat marti, din Parlament, ca a propus constituirea Comisiei de statut astazi la ora 15 pentru a vota eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, insa cei de la PNL, USR PLUS si UDMR au votat impotriva. Plenul convocat pentru eliminarea pensiilor…

- Dupa ce au anunțat ca miercuri vor fi eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor, „un prim pas” pe care il vor duce la indeplinire, liderii coaliției se vad nevoiți sa amane demersul de modificare a statutului deputaților și senatorilor din motive procedurale. Dan Barna a anunțat luni ca in coaliție…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca pensiile speciale ale parlamentarilor si cele ale primarilor vor fi primele care vor disparea, un proiect de lege in acest sens urmand sa fie depus in Parlament. De asemenea, Ciolos a declarat ca in Romania, pensiile ar trebui sa fie proportionale…

- Social-democratii au depus in Parlament un proiect de lege Foto: cdep.ro Social-democratii au depus marti, în Parlament, un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale deputatilor si senatorilor. Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred…