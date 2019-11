Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii vrea sa le dea fermierilor 284,97 milioane lei (60 milioane euro) in 2020 drept ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, arata un proiect de Hotarare publicat pe site-ul ministerului si consultat de News.ro.Citește…

- Primaria municipiului Constanta pune la bataie o suma exorbitanta pentru achizitia serviciului de asigurare a integritatii bunurilor publice si private apartinand municipiului Constanta. Valoarea serviciilor de paza in cadrul acordului cadru este estimata la 64.549.440 de lei. Contractul vizeaza asigurarea…

- Palatul Parlamentului, cea mai mare cladire administrativa din lume, a fost evaluata la suma de 5,58 miliarde lei (aproximativ 1,2 miliarde euro), conform unei Hotarari de Guvern care s-a aflat pe ordinea de zi a sedintei de joi. In acelasi document, parcarea subterana a Palatului Parlamentului, cu…

- Presedintele Consiliului Judetean Ialomita, Victor Moraru,a participat la o sedinta operativa necesara la inceput de toamna pentru verificarea stadiului lucrarilor la modernizarea mai multor drumuri judetene, DJ 302 localitatile Dragoesti-Rosiori-Movilita-Dridu, DJ 101localitatile Dridu-Fierbinti-Targ…

- Compania Nationala de Cai Ferate a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari aferente obiectivului 'Modernizarea liniei CF Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera', Lot 1: Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre…

- Ziarul Unirea Statul pune la bataie 700 de milioane de lei pentru cetațeni. Ce program guvernamental finanțeaza Ministerul Finanțelor Publice Ministerul Finanțelor Publice a alocat pentru acest an un plafon de garanții in valoare de 700 de milioane de lei pentru Programul de susținere a intreprinderilor…

- Municipiul Onești va fi „rascolit” de una dintre cele mai mari investiții care se fac in județul Bacau din fonduri europene. La doi ani de la preluarea rețelei ciuruite a orașului, RAJA Constanța se pregatește sa lanseze licitații de peste 53 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un report in valoare de peste 13,51 milioane lei (peste 2,85 milioane euro) este in joc la categoria I a jocului Joker, pentru tragerea de joi, la categoria a II-a reportul este de aproximativ 773.000 lei (peste 163.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, reportul depaseste 18.500 lei, potrivit…