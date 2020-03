Stiri pe aceeasi tema

- ​​Sala Biroului permanent, cea a plenului din incinta Camerei Deputatilor, și chiar bilele de vot vor fi dezinfectate joi, când va avea loc sedinta Camerelor reunite ale Parlamentului pentru votul de învestitura a Guvernului Cîțu. Masurile sunt dispuse în contextul crizei coronavirusului.…

- Deputatii si senatorii se reunesc, joi, in sedinta comuna, pentru a da vot de investitura Cabinetului Florin Citu. In plina criza legata de coronavirus, s-au luat masuri speciale, la Parlament, mai ales ca maine sunt asteptati in Casa Poporului, pe langa cei 465 de alesi, si zeci de jurnalisti si angajati…

- Camera Deputaților se va reuni joi, intr-o ședința extraordinara, pentru a vota un proiect de lege prin care parinții iși pot lua liber de la munca pentru a sta acasa cu copiii in situația inchiderii temporare a școlilor, iar zilele libere nu vor fi platite de angajator, ci vor fi platite de stat. Toate…

- Camera Deputaților și Senatul au plen reunit, luni, de la ora 16.00, pentru investirea Guvernului Orban II. PSD, Pro Romania si ALDE au anunțat ca nu participa la ședința, in timp ce parlamentarii liberali vor fi prezenți in sala, insa nu vor vota. Pentru PNL, scenariul alegerilor anticipate pare tot…

- "Dupa parerea mea, vor fi alegeri anticipate. Cum sa renuntam la un obiectiv fundamental pentru Romania? Faptul ca Parlamentul respinge pe banda rulanta acte normative adoptate de Guvernul pe care il conduc, acte normative care aduc lucruri bune pentru oameni, este de fapt un argument in plus pentru…

- Daca ar alege cele mai ieftine preparate din meniu, un senator sau un deputat nu va fi plati mai mult de 13 lei pentru un pranz la cantina Camerei Deputatilor. bors taranesc de legume 2,63 lei mancare de mazare - 2,88 lei morcov parizian sote - 1,83 lei fasole batuta - 2,36 lei salata de sfecla…

- Deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef, unul dintre inițiatorii noului proiect de lege al UDMR privind autonomia Ținutului Secuiesc, spune ca nu este intimidat de demersurile facute de liderii unor sindicate care au sesizat conducerea Parlamentului sustinând ca initiativa legislativa încalca…

- UPDATE: Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, pe legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2020. "Proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat a tinut cont de legea pensiilor aflata in vigoare, iar in proiectul de lege pe…