Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, pe articole, un proiect de lege prin care se introduce un regim de detentie la domiciliu pentru persoanele condamnate la pana un an de inchisoare, cu exceptia celor condamnate pentru fapte de violenta, votul final fiind amanat o saptamana.



Textul adoptat pe articole mai prevede si scaderea a cate 20 de zile din pedeapsa pentru fiecare lucrare stiintifica sau fiecare inventie si inovatie brevetate.



In cazul persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii de pana la un an, executarea pedepsei se realizeaza prin detentie la domiciliu,…