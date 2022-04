Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, decizional proiectul de lege care prevede un cuantum de 22 de lei pentru alocatia de hrana pentru copiii din serviciile de zi publice, pentru copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala intr-un serviciu public de tip rezidential si…

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, dublarea normei de hrana, de la 11 lei la 22 de lei, pentru pacientii din spitale si pentru persoanele varstnice institutionalizate. Masura, adoptata de parlament in procedura de urgenta, se regaseste in pachetul „Sprijin pentru Romania”,…

- Miniștrii de Finanțe din statele Uniunii Europene au agreat, impreuna cu Comisia Europeana, principiile de acțiune in urma intervenției militare a Rusiei asupra Ucrainei, in cadrul unei sesiuni speciale privind consecințele economice și financiare ale acestei acțiuni. Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu,…

- Executivul a aprobat astazi, in ședința de guvern, proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 121/2019 referitoare la evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental. Proiectul de lege are drept scop transpunerea in legislația naționala a prevederilor anexei Directivei (UE) 2020/367…

- Consiliul Concurentei, una dintre cele mai de temut autoritați din Romania, vine cu planuri mari pentru 2022. Instituția care monitorizeaza toate pietele si supravegheaza actorii din aceste piete va finaliza in acest an anchete importante din diverse domenii. Cei pentru care vor exista dovezi ca…

- Proiectul de lege prin care se aproba contractul de finantare a Spitalului Regional de Urgenta Cluj, dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, a fost adoptat marți in Camera Deputaților.

- Primaria Brașov a publicat pe platforma SICAP* și a transmis catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) procedura de achiziție a serviciilor de proiectare necesare reamenajarii Pieței Sfatului. Achiziția se va desfașura sub forma unui concurs internațional de soluții organizat de Ordinul Arhitecților…

- Implementarea unor proiecte economice trilaterale cu participarea Rusiei, Moldovei și Romaniei este o idee interesanta și practica, iar in aceasta direcție deja se lucreaza. O astfel de opinie intr-un interviu pentru portalul Noi.md a exprimat Anatolii Coica, președintele Consiliului ruso-moldovenesc…