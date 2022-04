Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de Lege privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, in sensul extinderii categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara penalizare, cu persoanele…

- Comisia pentru Munca a Camerei Deputaților a adoptat un raport favorabil privind extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Noi vești pntru o categorie de romani! Varsta de pensionare se reduce pentru unii dintre romani. Proiectul de lege a fost adoptat in cursul zilei de miercuri de Camera Deputatilor. Acesta completeaza Legea nr. 263/2010 in privința sistemului unitar de pensii publice. „Este asimilata stagiului de cotizare…

- Schimbari in legea pensiilor: Se REDUCE varsta de pensionare pentru angajații din doua domenii Noutați pensii 2022 • Modificari in legea pensiilor: Se REDUCE varsta de pensionare pentru angajații din doua domenii Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege…

- Mai mulți cetateni au fost solicitat Casei Județene de Pensii Brașov informatii privind „pensia pentru mamele eroine sau legea mamelor eroine”. Facem precizarea ca „pensia pentru mamele eroine” sau „legea mamelor eroine” se refera, de fapt, la prevederile art. 56 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul…

- Legea pensiilor 2022: Se cere retragerea proiectului privind prelungirea varstei de pensionare la 70 de ani și interzicerea cumului pensiei cu salariul Legea pensiilor 2022: Se cere retragerea proiectului privind prelungirea varstei de pensionare la 70 de ani și interzicerea cumului pensiei cu salariul…

- „Un proiect de lege pe care l-am aprobat anii trecuți in Guvern... este discutat și va fi discutat in comisiile din Parlament. Avand in vedere ca se discuta Legea pensiilor și Legea salarizarii ne dorim sa inglobam totul in cadrul pachetului de reforma”, a spus Florin Cițu.

- Președintele PNL, Florin Cițu, a explicat ca proiectul privind creșterea varstei de pensionare, la 70 de ani, a fost adoptat in trecut in Guvern, iar acum intra in discuția din Parlament. ”Un proiect de lege pe care l-am aprobat anii trecuți in Guvern, este discutat și va fi discutat in comisiile…