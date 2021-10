Stiri pe aceeasi tema

- PNL, USR și UDMR au votat, luni, in Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ca a treia funcție in stat sa fie ocupata interimar de Florin Roman de la PNL. Interimatul va dura doua saptamani. Daca pe perioada interimatului nu se organizeaza alegeri in Camera Deputaților pentru un nou președinte plin,…

- OFICIAL| Florin Roman a fost ales in funcția de președinte interimar al Camerei Deputaților Florin Roman a fost ales in funcția de președinte interimar al Camerei Deputaților PNL, USR și UDMR au votat, luni, in Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ca a treia funcție in stat sa fie ocupata interimar…

- Camera Deputatilor a declarat vacanta, luni, functia de presedinte al acestui for legislativ, printr-o hotarare adoptata de plen, in urma demisiei lui Ludovic Orban. S-au inregistrat 256 de voturi "pentru"...

- Ludovic Orban și-a dat demisia de la șefia Camerei Deputaților, miercuri, la ora 12.00. Fostul lider PNL a susținut ulterior o conferința de presa in care și-a explicat decizia. Iata cele mai importante declarații. Ludovic Orban și-a dat demisia de la Camera Deputaților. Declarații Deputatul liberal…

- Ludovic Orban și-a dat demisia de la șefia Camerei Deputaților, miercuri, la ora 12.00. Fostul lider PNL a susținut ulterior o conferința de presa in care și-a explicat decizia. Iata cele mai importante declarații. Ludovic Orban și-a dat demisia de la Camera Deputaților. Declarații Deputatul liberal…

- Fostul lider al PNL Ludovic Orban a anunțat ca miercuri iși depune demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Reamintim ca Orban a anunțat ca demisioneza inca din 25 septembrie, cand a pierdut șefia PNL, și și-a depus demisia la sediul partidului, spunand ca ii da termen 15 zile lui Florin…

- Președintele Romaniei a vorbit despre criza politica din Romania, in cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Romanie. “In Romania se respecta valorile democratice, Constituția țarii. Și chiar daca avem o criza guvernamentala, nu ne abatem de la parcursul nostru european. Vom gasi o soluție buna și pentru…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca, in eventualitatea in care va pierde alegerile interne din partid, va demisiona din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Acesta considera ca, daca Florin Citu va fi cel care va pierde, va trebui sa renunte la functia de premier, deoarece nu ar…