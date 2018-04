Parlamentarii si angajatii Camerei Deputatilor se vor putea testa gratuit pentru intoleranta la gluten, actiunea urmand sa se desfasoare la Palatul Parlamentului in perioada 14-16 mai, informeaza agerpres.ro.

Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, marti, in acest sens, o solicitare a Asociatiei Romane pentru Intoleranta la Gluten privind organizarea, cu sprijinul Comisiei pentru sanatate si familie a Camerei Deputatilor si al grupului parlamentar al PSD, a unei campanii gratuite de constientizare asupra bolii celice (intoleranta la gluten) in incinta Palatului Parlamentului…