Stiri pe aceeasi tema

- Raportul comisiei pentru verificarea raportarii deceselor COVID-19 Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Foto: gov.ro Raportul comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19 a fost publicat astazi de Ministerul Sanatații. Din document…

- Ministerul Sanatații a publicat, vineri, la cererea premierului Florin Cițu, raportul privind decesele provocate de Covid-19. Potrivit acestuia, decesele raportate in platforma alerte.ms.ro sunt cu 13% mai numeroase decat cele din evidentele Institutului National de Statistica. In schimb, datele din…

- Ministrul Sanatatii Ioana Mihaila, va participa la la „Ora Guvernului” la solicitarea PSD. Ioana Mihaila va fi prezenta in Camera Deputatilor luni, 17 mai, de la ora 16.00. Solicitarea a fost aprobata miercuri de Biruoul Permanent al Camerei Deputatilor.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca in cursul zilei de astazi urmeaza sa ajunga la minister raportul final referitor la modul de raportare a deceselor din cauza coronavirusului, iar datele vor fi comunicate dupa validare. „Echipa de la Ministerul Sanatatii a preluat aceasta atributie si…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca, vineri, echipa de la Minister va primi documentul referitor la raportarea deceselor de coronavirus, iar datele, dupa validare, vor fi comunicate. Oana Mihaila a fost intrebat, vineri, la Timisoara, despre raportul privind decesele e coronavirus…

- Inca de la inceputul acestei crize au existat discrepanțe majore in raportarile deceselor covid. Multe voci au criticat modul de raportare gandit de Ministerul Sanatații și aplicat de spitale, la nivel național. Ieri, noul ministru Ioana Mihaila, a incercat sa faca lumina in aceasta situație. In același…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern ca exista diferențe in raportarea deceselor cauzate de Covid-19 intre cele doua platforme, insa nu a fost stabilita cauza diferențelor. Comisia formata la nivelul ministerului va prezenta pe 7 mai o forma mult mai…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, miercuri, ca raportul preliminar al comisiei care face verificari privind raportarea deceselor de COVID-19 arata ca "exista diferente". Ioana Mihaila a fost intrebata, miercuri, despre verificarile legate de raportarea deceselor COVID-19.…