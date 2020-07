Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, marti, ca prim for sesizat, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 pe 27 septembrie, initiativa fiind a UDMR. Propunerea legislativa, aflata in procedura de urgenta, urmeaza sa fie dezbatuta si votata…

- Mandatele aleșilor locali, prelungite pana la 1 noiembrie/ Violeta Raduț: “Avand in vedere contextul epidemiologic in care ne aflam, se impune amanarea datei alegerilor” in Politic / on 16/06/2020 at 09:35 / Camera Deputaților a adoptat, luni, in calitate de for decizional, proiectul…

- Un proiect de lege inițiat de președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu și liderul deputaților PNL, Florin Roman, a fost depus joi la Parlament. Proiectul prevede ca mandatul aleșilor locali va fi prelungit pana la 1 noiembrie 2020. Astfel, alegerile locale pot fi…