Proiectul de act normativ propune aprobarea urmatoarelor masuri: obligatia Societatii Energetice Hunedoara SA de a furniza servicii tehnologice de sistem de catre Operatorul de transport si sistem la o valoare a puterii electrice de cel putin 400 MW, in conditiile reglementarilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, in vederea mentinerii nivelului de siguranta a Sistemului Electroenergetic National. Potrivit Guvernului, Ordonanta de Urgenta este necesara pentru asigurarea stabilitatii Sistemului Electroenergetic National (SEN) si sigurantei alimentarii cu energiei…