Camera Deputaților cumpără cu peste un milion de lei scaune din piele și măsuțe de cafea Camera Deputaților a lansat in SEAP o licitație pentru achiziționarea de mobilier. Deputații cumpara 262 de scaune din piele naturala, o canapea și doua fotolii din piele, precum și 40 de masuțe de cafea. Valoarea estimata este de aproape 1,3 milioane de lei. Camera Deputaților cumpara 262 de scaune din piele naturala tratata antibaccterian și […]

Sursa articol si foto: pressalert.ro

