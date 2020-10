Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor urmeaza sa întocmeasca, vineri, raportul în cazul solicitarii DNA privind încuviintarea începerii urmaririi penale a deputatului Nicolae Banicioiu pentru savârsirea infractiunilor de trafic de influenta si luare de mita în forma…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor urmeaza sa intocmeasca, vineri, raportul in cazul solicitarii DNA privind incuviintarea inceperii urmaririi penale a deputatului Nicolae Banicioiu pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si luare de mita in forma continuata.Citește și: Paul…

- "Votam la vedere pentru ridicarea imunitatii parlamentare a deputatului Banicioiu. La solicitarea PNL, Comisia juridica a Camerei Deputatilor se intruneste maine pentru a lua in discutie solicitarea DNA de ridicare a imunitatii parlamentare in cazul deputatului Nicolae Banicioiu. Consideram ca Parlamentul…

- Procurorul general al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a inaintat Camerei Deputaților cererea DNA de ridicare a imunitații pentru Nicolae Banicioiu, fost ministru din perioada 2012-2014, acuzat de luare de mita și trafic de influența pe langa ministrul Sanatații din acea…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a emis pana acum doua comunicate despre Gabriela Scutea, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Insa datele de identificare din cele doua comunicate sunt diferite, dupa cum remarca Asociatia "Initiativa…

- Rechizitoriul impreuna cu dosarul cauzei au fost trimise Tribunalului Bucuresti, spre competenta solutionare.Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurorii…

- Dupa un an, procurorii au retinut un suspect in dosarul padurarului din Maramures impuscat in timp ce incerca sa impiedice hotii de lemne, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.”La data de 10 august 2020, procurorii [...] au dispus [...] punerea in miscare…

- Asociația „Inițiativa pentru Justiție” (AIJ), asociație profesionala a procurorilor,denunța „incercari de manipulare a opiniei publice vehiculate in spațiul public” pe tema clasarii dosarului 10 august. AIJ transmite, printr-un comunicat de presa, ca procurorul general al Parchetului de pe langa…