Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor se intruneste, marti, in sedinta, pe ordinea de zi figurand si reexaminarea, la cererea presedintelui Klaus Iohannis, a legii pentru declararea zilei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon. Cel mai probabil, legea va fi adoptata de catre deputați și va ajunge din nou pe masa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea Legii 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si a Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. CCR a decis…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis marți, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. Redam textul integral al cererii, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale: „Legea are ca obiect de reglementare declararea zilei de 4 iunie…

- Președintele Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. Potrivit lui Klaus Iohannis, adoptarea de catre Parlament a Legii pentru declararea zilei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon a generat numeroase critici, atat…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, marti, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru declararea datei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon. Legea are ca obiect de reglementare declararea datei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon si prevede posibilitatea organizarii,…

- Legea are ca obiect de reglementare declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon și prevede posibilitatea organizarii, la nivel național și local, de manifestari cultural-educative și științifice consacrate conștientizarii semnificației și importanței Tratatului de la Trianon; in acest…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis marți, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. Anterior, șeful statului a atacat legea la CCR, dar Curtea Constitutionala a respins in iulie sesizarea lui Klaus Iohannis. In 4 iunie 1920, prin Tratatul…