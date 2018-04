Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au adoptat in sedinta de marti initiativa legislativa pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si Societatii Romane de Televiziune (SRTV), proiect ce vizeaza cresterea numarului de propuneri de la opt…

- Legea privind plafonul cifrei de afaceri cu care firmele se vor inregistra in scop de TVA a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis, astfel ca va intra in vigoare in urmatoarele zile, mai exact la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Proiectul legislativ a fost adoptat acum o luna de…

- Peste 50 de parlamentari au inițiat un proiect de lege care prevede ca filmele și documentarele romanești sa fie subtitrate pentru persoanele surde. Mai mulți parlamentari au depus pe 12 martie la Camera Deputaților un proiect de lege ce vizeaza modificarea legii audiovizualului astfel incat televiziunile…

- Pana pe 31 decembrie 2018, statul roman intenționeaza sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului”. Proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie. Sumele de bani colectate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta…

- Violul ar putea fi considerat o crima și pedepsit cu inchisoare pe viața. Proiectul de lege, semnat de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru, a fost depus in Parlament, la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Inițiatorul afirma ca actuala legislație, care prevede un maxim de pedeapsa de 18…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare" . Proiectul de lege are ca obiect de reglementare realizarea „Capabilitatii de…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…