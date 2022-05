Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Patrie (APP) critica dur noile numiri facute de Senat și de Camera Deputaților la Curtea Constituționala. Partidul fondat de Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea susține ca exact de Ziua Internaționala a libertații presei Coaliția guvernamentala a pus la pamant ”ultima reduta a democrației…

- Camera Deputaților l-a votat marți pe Bogdan Licu cu o larga majoritate pentru postul de judecator la Curtea Constituționala, potrivit rezultatului consultat de G4Media. Licu (propus de PSD) a primit 208 voturi pentru, Cristi Danileț (propus de USR) a primit 59 de voturi, iar Ioan Sabau-pop (propus…

- Parlamentarii USR vor ataca la Curtea Constitutionala hotararea privind desemnarea actualului procuror general adjunct Bogdan Licu in functia de judecator constitutional, imediat dupa ce aceasta va fi publicata in Monitorul Oficial, a anuntat, marti, deputatul Stelian Ion, informeaza Agerpres.…

- Iulia Scantei și Bogdan Licu sunt viitorii judecatori de la Curtea Constituționala a Romaniei. Marți, 3 mai, s-au supus la vot propunerile, in Senat, respectiv Camera Deputaților. Revenim cu detalii! The post Vot in Parlament. Iulia Scantei și Bogdan Licu, noii judecatori de la CCR first appeared on…

- Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general, propus de PSD pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala, a afirmat miercuri ca experienta profesionala pe care a acumulat-o l-a adus la "o maturitate a activitatii ca jurist si ca om", mentionand ca va reusi sa contribuie la coeziunea…

- USR condamna ferm simulacrul de audieri pentru posturile de judecatori la Curtea Constitutionala care au avut loc, miercuri, in comisiile de specialitate din Camera Deputatilor si Senat. „Astazi, in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, s-a desfasurat un spectacol trist. Am vazut cum ni se dovedeste…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor audiaza, miercuri, candidatii propusi pentru postul de judecator la Curtea Constitutionala care va fi eliberat de actualul presedinte al Curtii, Valer Dorneanu, al carui mandat se incheie in aceasta vara. PSD l-a propus pentru acest post pe prim-adjunctul procurorului…

