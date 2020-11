Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul a fost adoptat cu 177 de voturi „pentru”, 94 de voturi „impotriva” si trei abtineri. „Terenurile care fac obiectul prezentei legi sunt insule, grinduri si alte suprafete de uscat cu o suprafata mai mare de 35 de hectare cu potential de exploatare economica rezultate prin actiuni sau modificari…

- Primariile vor putea angaja zilieri pentru executarea diferitelor lucrari din sfera lor de activitate, a decis, miercuri, Camera Deputatilor, potrivit Agerpres. Deputatii au adoptat, in acest sens, un proiect pentru modificarea si completarea art. 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati…

- Pe 4 septembrie, USR a atacat la CCR proiectul de lege initiat de PMP, PNL si PSD si votata inclusiv de UDMR, care restrange numarul de concurenti pe piata produselor energetice. „Amintim ca proiectul votat, pe 2 septembrie de Camera Deputatilor, primise aviz negativ si de la Guvern si a fost si respins…

- La inceputul lunii august, ministrul Justiției Catalin Predoiu a depus in Parlament, in procedura de urgența, o propunere legislativa de modificare și completare a Legii 51/1991 privind securitatea naționala a Romaniei. Practic, Predoiu a incercat sa reintroduca implicarea Serviciului Roman de Informații…

- Proiect de lege a fost initiat de deputatul PSD Andrei Pop si adoptat de Camera Deputatilor in 29 iulie, in calitate de for decizional. „Unitatile administrativ teritoriale au dreptul de a monta echipamente electronice de supraveghere video pe stalpii ce compun sistemul de iluminat public…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit Administratiei Prezidentiale . Pe 28 iulie, Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege…

- „La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se interzice, pentru o perioada de doi ani, instrainarea participatiilor statului la companiile si societatile nationale, la banci, precum si la orice alta societate la care statul are calitatea de actionar, indiferent de cota de participatie detinuta. Se…