- Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul. Pe ultima suta de metri, la lista excepțiilor au fost adaugați și angajații Bancii Naționale, ANRE sau ANCOM. Spre exemplu, la BNR majoritatea celor care fac parte din conducere ar fi trebuit sa opteze intre pensie…

- Comisia de munca din Camera Deputaților a introdus noi excepții la interdicția pensiei cu salariul. „Ciuca va putea pastra pensia speciala și salariul, Academia Romana nu va avea nici o problema și tocmai au bagat acum excepții și pentru BNR, ANRE, ANCOM”

- Toti parlamentarii liberali trebuie sa voteze legile privind eliminarea pensiilor speciale, a pensiilor speciale ale senatorilor si deputatilor si interzicerea cumulului pensiei cu salariul, a declarat Nicolae Ciuca, presedintele partidului. Cei care nu vor vota legea privind eliminarea pensiilor parlamentarilor…

- Biroul Politic National al PNL a decis, ca toti parlamentarii liberali sa voteze legile privind eliminarea pensiilor speciale, a pensiilor speciale ale senatorilor si deputatilor si interzicerea cumulului pensiei cu salariul, a declarat presedintele partidului, Nicolae Ciuca. Potrivit acestuia, cei…

- Vechime in munca 2023: Asistentii sociali cu drept de libera practica pot beneficia de vechime in munca. Legea, adoptata de Parlament Vechime in munca 2023: Asistentii sociali cu drept de libera practica pot beneficia de vechime in munca. Legea, adoptata de Parlament Perioada in care titularul cu drept…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care aproba ordonanta de urgenta 186/2022 care prevede instituirea taxei de solidaritate pentru companiile din sectorul energetic. Potrivit initiativei legislative, contributia de solidaritate va fi platita de societatile comerciale care desfasoara…

- Contribuția de solidaritate de 60% pe „profiturile excesive” ale companiilor din industriile de țiței, gaze, carbune și rafinare, au fost eliminate, dar e introdusa o taxa aplicata la cantitatea de țiței rafinat, care este de 350 de lei pe tona.

