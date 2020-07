Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, cu 295 de voturi 'pentru' și o abținere propunerea legislativa privind initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei Romaniei in sensul interzicerii condamnaților sa ocupe funcții de ales local, parlamentar sau președinte al statului.Inițiativa…

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata si sa voteze, astazi, initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice”, sutinuta de USR. Proiectul a fost pus pe ordinea de zi la solicitarea liderului Grupului PSD, Alfred Simonis. Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a solicitat, la inceputul sedintei…

- USR face un apel catre toate partidele parlamentare sa voteze inițiativa cetațeneasca „Fara penali în funcții publice”. Aceasta este susținuta de peste un milion de români.Înainte cu doua zile de terminarea sesiunii extraordinare, inițiativa cetațeneasca „Fara…

- Liderul Pro Romania sugereaza ca exista un blat intre PNL și PSD pe votarea noii legi privind carantina și izolarea, atragand atenția ca, in Camera Deputaților, proiectul Guvernului a trecut lejer, iar Pro Romania nu a votat pentru acesta. Proiectul ajuns la Senat la Dl Cazanciuc este cel facut de PSD…

- Camera Deputatilor si Senatul sunt convocate de miercuri in sesiune extraordinara pentru perioada 1 - 15 iulie, cele doua Camere ale Parlamentului avand mai multe prioritati, cum ar fi initiativa "Fara penali in functii publice" si, respectiv, proiectul privind stabilirea datei alegerilor locale.…

- Initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice" va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor in sesiunea extraordinara din prima jumatate a lunii iulie Initiativa "Fara Penali in functii publice" propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de…

- Avocatul Poporului, Renate Weber (ALDE), a atacat joi la Curtea Constituționala legea adoptata ieri de Camera Deputaților privind impozitarea cu pana la 85% a tuturor pensiilor speciale din Romania, intrucat i-ar discrimina pe beneficiari, scrie G4media. ”Este vorba de o impozitare, chiar daca legea…

- „Se pare ca este rar ca un individ asimptomatic sa transmita mai departe virusul. Vrem sa ne concentram pe cazurile simptomatice”, a declarat luni Maria van Kerkhove, epidemiolog OMS, intr-o conferința de presa. Cu toate acestea, lumea nu ar trebui sa lase garda jos, deoarece pandemia provocata de SARS-CoV-2…